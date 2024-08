El nou punt d'informació turística del carrer de la Vall, en marxa

Cal recordar que el concurs per habilitar aquest espai es va convocar en l'anterior mandat i ha anat patint diferents endarreriments, pel fet que en un primer moment es va declarar desert i posteriorment una demanda de pressupostos va ser un procediment que es va descartar perquè els imports que es demanaven eren massa elevats. Posteriorment es va convocar un nou concurs. Ara fa tot just un mes el Comú va adjudicar la instal·lació del mobiliari, un darrer pas perquè l'oficina hagi pogut obrir portes en un moment, també, de màxima afluència de visitants, informa l'ANA.

Com s'ha esmentat, aquest projecte ha estat una aspiració del Comú des de fa temps, ja que es considera un indret estratègic en el qual fer promoció de la parròquia, perquè està situat en ple cor del centre històric.

Per Agències

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació