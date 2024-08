Els joves tindran dilluns vinent descomptes en serveis culturals i d’oci

Per tal de poder gaudir d’aquestes promocions, les persones interessades hauran d’acreditar ser andorrans o residents al Principat i demostrar que es troben en l'esmentada franja d’edat.

Dilluns 12 d’agost se celebra el Dia internacional de la joventut. Enguany, l'àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat del Govern ha treballat per tal que, coincidint amb aquesta celebració, els joves d’entre 14 i 35 anys puguin accedir a diversos serveis culturals i d’oci del país de forma gratuïta o amb un descompte especial.

Per El Periòdic

