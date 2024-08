Salut retira del mercat un cosmètic per risc greu a la salut per excés d'àcid salicílic

L’AEMPS ha demanat el cessament de la comercialització i la retirada del mercat de les unitats distribuïdes d’aquest producte cosmètic. Per aquest motiu s’informa als usuaris que si disposen d’alguna unitat dels productes afectats, no els utilitzi.

El Ministeri de Salut ha emès una alerta indicant la retirada del mercat de tots els lots del producte cosmètic TDC Clinik – Salipure Peeling Chemical Peel. L’avís ha arribat a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que ha notificat que el producte cosmètic mencionat presenta un greu risc per a la salut en contenir una concentració superior a la permesa d’àcid salicílic, segons el que estableix la normativa europea.

