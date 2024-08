L’EEBE U16 marxarà d’estada a Corralco del 17 d’agost al 15 de setembre

L’equip U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) té previst per a aquest estiu fer una estada de llarga duració a Corralco (Xile), on marxaran el pròxim 17 d'agost i tornaran el 15 de setembre. Aquests dies el grup –dirigit per Pol Carreras, amb Josep Miquel Martin ‘Xita’ com a entrenador i Àxel Esteve com a entrenador i ajudant de preparació física– està de descans, però a partir de dilluns vinent ja tornarà a les sessions de físic.

L’estada a Xile s’iniciarà la setmana següent. El viatge d’anada, com s'ha esmentat, serà el 17 d’agost, mentre que la tornada està prevista pel 15 de setembre. Serà un mes dedicat a entrenar en neu, amb diferents disciplines i intensitats adaptades a aquesta pretemporada, i cal recordar que el conjunt ja va tenir una primera estada en neu del 23 de juny al 3 de juliol passats a Les Deux Alpes (França).

L’equip U16 de l’EEBE està format per Carlota Comellas, Anna Ramentol, Jana Ferrer, Júlia Capdevila, Vicky Gallenari, Àlex Comellas, Max Black, Arnau Escabrós, Alexandre Areny, Max Figueredo, Quim Llort, Èric Guimerà, Guillem Rous, Andy Ambor, Marc Visa, Roc Vila, Aleran Mitjana i Manel Romo.