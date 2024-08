Marsol es mostra a favor de convocar eleccions després del referèndum de la UE

En la mateixa línia, Marsol justifica la necessitat d'eleccions perquè després del referèndum "s'han de fer canvis" i perquè es requereix "un nou Consell General que desenvolupi tot això". La ministra ha assenyalat que aquesta és una opinió personal que fa temps que sosté i ha explicat que això no implica que la legislatura s'hagi de reduir significativament, ja que encara no se sap quan es podrà celebrar el referèndum. També ha subratllat que la convocatòria dependrà dels procediments que els estats membres de la UE han de seguir abans de donar el vistiplau a l'acord negociat amb Brussel·les, un procés que podria prolongar-se durant diversos mesos.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació