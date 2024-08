La calor i les tempestes marquen la jornada de divendres

De fet, la situació meteorològica d'aquest divendres, amb calor durant el matí i tempestes a la tarda, s'espera que sigui el patró que es vagi reproduint durant els pròxims dies. El Servei Meteorològic no informa d'un canvi de situació, amb protagonisme del sol durant tot el dia, fins al dijous vinent.

El Servei Meteorològic torna a activar l'avís groc per tempestes de cara a aquest divendres a la tarda i el cap de setmana tot i les altes temperatures registrades durant el dia. La previsió és que les precipitacions d'aquesta tarda estiguin més localitzades al centre i sud del país, mentre que de cara a dissabte siguin més generalitzades i intenses.

Per El Periòdic

