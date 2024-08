Punjabi desmenteix haver cobrat l'import en hores extra ni haver faltat al respecte

L'informe del Tribunal de Comptes de l'exercici 2022 de l'Agència de Protecció de Dades (APDA) ha tornat a generar polèmica sobre les retribucions que rep la cap de l'entitat, Resma Punjabi. En el document fet públic aquesta setmana, l'organisme denunciava una retribució indeguda per hores extra per part de la inspectora d'un cost conjunt de 3.849 euros.

D'altra banda, també es detallava que en el transcurs del treball de camp no s'havia facilitat cap base normativa que expliqués el pagament d'aquests conceptes, ni en la forma de justificació, ni en les causes que els generen, ni en la seva qualificació.

Per aquesta causa, aquest divendres Punjabi ha volgut sortir al pas de les informacions publicades als mitjans de comunicació. "Mai he cobrat 4.000 euros en hores extra, ni he volgut autoapujar-me el salari i menys cobrar 90.000 euros", ha expressat la cap de l'APDA. Al mateix temps, ha assegurat que tampoc ha faltat el respecte a ningú del seu equip ni "ha denunciat tant el salari com les primes" que cobrava el seu antecessor, Joan Crespo.

"Davant de la desinformació generada al meu voltant, demano respecte i que s'aturi la difusió d'especulacions i mitges veritats", ha volgut manifestar. Amb tot, Punjabi ha exigit en una publicació a través de les xarxes socials on ha etiquetat Stop Violències aturar la desinformació, ja que, tal com ha esmentat, "només volem que ens deixin treballar per protegir un dret fonamental".