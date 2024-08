Detingut un home per robar 3.000 euros en ampolles de licor

Un home de 53 anys i resident del país va ser detingut dilluns al migdia a Andorra la Vella com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni. El servei de seguretat d'un centre comercial va alertar que l'home hauria sostret sis ampolles de whisky. L'establiment ja havia presentat dies abans una denúncia per la sostracció de 24 ampolles d'aquest licor. Tal com explica la Policia en un comunicat, l'enquesta posterior, a l'espera d'un inventari més exhaustiu per part del personal del centre comercial, "determina de manera fefaent la sostracció d'un mínim de 54 ampolles, i el valor del perjudici seria d'uns 3000 euros".

El dimarts el cos de seguretat va detenir dues persones. Una d'aquestes va ser mentre els agents efectuaven un control rutinari a Andorra la Vella durant la matinada, durant el qual a un dels ocupants d'un turisme se li va trobar una pastilla d'èxtasi i mitja pastilla d'heroïna. L'altra persona que es va arrestar el mateix dia va ser un resident de 57 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de la justícia. Segons la Policia, la persona conduïa amb una suspensió del permís de conduir. L'arrest va tenir lloc el dimarts a les 11.00 hores a Canillo.

També s'han produït detencions per delictes contra la seguretat del trànsit, atès que dues persones van marcar taxes d'alcoholèmia superiors a 0,87 grams/litre, un va donar d'1,17 i l'altre 1,20 g/l.

D'altra banda, el dimecres a les 06.00 hores, es va detenir a un resident de 46 anys per incompliment d'una ordenança penal d'arrest nocturn al centre penitenciari.