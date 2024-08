L'FC Andorra fitxa Théo Le Normand i el cedeix al Terol

Ara, Le Normand sortirà per primera vegada del seu país natal per jugar a les files del Terol, de Segona RFEF, equip que va perdre la categoria la temporada passada.

Le Normand, de 24 anys, és un futbolista format al Guingamp francès, equip amb qui ha jugat gairebé tota la seva trajectòria. I és que el migcampista va sorgir de les categories inferiors del club bretó i ha jugat al seu equip filial sis temporades amb un breu pas de mig any per les files de l’Avranches. Amb el Guingamp va debutar amb el primer equip, de Ligue 2, l’any 2021.

L'FC Andorra ha incorporat el migcampista francès Théo Le Normand i l'ha cedit al Terol fins al final de curs. El jugador, que estava lliure després de tancar la seva etapa al Guingamp, signa per dues temporades.

