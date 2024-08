Dues empreses opten al concurs per renovar els vols entre la Seu i Palma i Madrid

El concurs per renovar els vols que connectin l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell amb Palma i Madrid es va tancar el passat dijous amb l’interès per part de dues empreses, que s’hi van presentar. L’executiu va confirmar que hi ha dues companyies que opten a aquesta convocatòria per a l’atorgament de suport econòmic per impulsar la ruta aèria que permeti connectar l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell i els de Palma (Mallorca) i Madrid.

Es desconeix de manera oficial la identitat dels dos licitants, ja que encara no s’ha procedit a l’obertura dels plecs. De fet, és previst que durant aquest mes d’agost es dugui a terme aquesta obertura i la verificació que les dues empreses han aportat la documentació necessària. Cap a finals d’agost o principis de setembre es preveu que es pugui dur a terme l’adjudicació definitiva.

Cal recordar que el concurs convocat al mes de juny preveu que l’explotadora aèria que guanyi hagi d’oferir, a partir de la tardor, vols regulars que connectin amb Palma amb un mínim de dues freqüències setmanals. L’aportació, per part del Govern, màxima per al període comprés entre la tardor i finals d’any es preveu de 220.000 euros, que podrà ser menys en cas que l’afluència de passatgers sigui elevada.

De forma paral·lela, i en el mateix concurs, el Govern també licitava les aportacions econòmiques per allargar la ruta que connecta amb Palma, així com la que connecta amb Madrid –que finalitza el contracte aquest 2024– durant tot el 2025 i per un període total de dos anys, ampliant així les adjudicacions que es feien fins ara que eren anuals. En aquest sentit, cal destacar que l’empresa guanyadora del concurs ha de proposar dues freqüències setmanals, com a mínim per a les dues connexions, i en el cas de Madrid com a mínim els divendres i diumenges. La ruta aèria que connectarà tot el 2025 amb Mallorca es desenvoluparà, encara, en forma de prova pilot per identificar els moments de l’any amb més demanda i menys. Pels dos enllaços aeris es preveu una aportació màxima d’1,6 milions d’euros per a l’any que ve, quantitat econòmica que pot disminuir en funció de l’afluència de les rutes.