David Sanz i Roser Puigbò, al ritme dels poemes andorrans

Entre vehicles clàssics el duet format per David Sanz i Roser Puigbò va oferir ahir un nou concert del cicle de les Nits d'estiu dels museus d'Andorra, en el Museu Nacional de l'Automòbil d'Encamp. El duo ha brindat un espectacle amb temes del seu últim EP anomenat 'Veu Silent', que es va publicar a principis d'any. Al mateix temps, el públic també ha pogut escoltar temes inèdits que han de servir per donar continuïtat el seu darrer treball. L'actuació ha comptat amb un repertori variat, a partir de veu i guitarra, basat en poemes d'autors andorrans i alguns de fora el Principat, com per exemple de Marta Deu, Arnau Orobitg, Ester Fenoll, Teresa Colom o Clementina Arderiu.



"Hem portat el nostre repertori del nostre últim EP", va explicar l'artista Roser Puigbò, que ha agregat: "També hem tocat alguns temes nous que donen continuïtat aquesta primera maqueta i la intenció és poder-ho convertir en un disc més ampli amb més temes, que ara mateix en són quatre", va destacar.



En aquest aspecte, adaptar els poemes a les seves cançons no ha estat fàcil, segons ha comentat la intèrpret. "Quan vam començar hi havia un punt de dificultat perquè moltes vegades la lletra no s'acabava d'adaptar amb el que tu vols fer amb la melodia, hi ha alguna paraula que no t'acaba d'encaixar i has de fer alguna modificació i et sap greu", va comentar Puigbò. De totes maneres, la cantant també ha assegurat que un cop fetes les primeres adaptacions, després ja tot surt més rodat. "Ha estat una mica complicat en un inici poder posar aquesta música, però després crec que ja li hem trobat una mica el sentit i la veritat és que ara és molt agradable i ens agrada molt".



D'altra banda, també hi ha hagut diversitat d'estils, com per exemple jazz, cançó popular o havaneres. "Crec que li dona més dinamisme al concert i per nosaltres és més divertit perquè passes d'un extrem a un altre", ha manifestat Puigbò.



Amb aquest concert, la Fundació ONCA tanca la programació que tenia establerta dins el cicle de les Nits d'estiu als museus d'Andorra d'enguany. Així, la Fundació ha celebrat fins a quatre concerts dins d'aquest esdeveniment cultural, entre els quals hi han actuat Roland Moles; el duet Romeria, integrat per Mariana Carrilho i el mateix Roland Moles; i el duo de violins de la Jonca, format per Jordi Carro i Adrià Lupiañez. A més dels mencionats artistes David Sanz i Roser Puigbò.