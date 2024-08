Tan sols tres de cada deu europeus se'n refia del seu govern

La confiança dels ciutadans europeus en els seus governs nacionals continua en dubte. Segons les dades del darrer estudi de l'Eurobaròmetre que aborda aquesta temàtica, només tres de cada deu europeus confien en el seu govern. Tot i això, el treball exposa que existeixen diferències entre els països membre, ja que els que es troben més al nord demostren tenir més confiança, mentre que en els situats a l'est i sud d'Europa la confiança és considerablement menor.



Per aquest motiu, la percepció de la transparència governamental continua sent crítica. De fet, hi ha l'opinió àmpliament estesa entre la població que els seus governs no són prou transparents en la presa de decisions, especialment en temàtiques com la gestió dels fons públics o la lluita contra la corrupció.



Malgrat tot, el 47% dels enquestats assegura tenir confiança cap a la Unió Europea, una xifra que representa setze punts percentuals més si es compara amb la confiança cap als governs nacionals. Tanmateix, l'altre 45% de les persones no confien en la gestió que es fa des d'Europa.



Respecte a la corrupció, un 68% dels europeus creu que està molt estesa al seu país. Aquesta percepció és particularment alta en països del sud d'Europa, on la desconfiança cap a les institucions és més elevada. És per això que els ciutadans perceben que la corrupció afecta negativament el desenvolupament econòmic i a la qualitat de vida.



Finalment, en termes econòmics, gairebé la meitat dels enquestats pensa que la situació econòmica europea és bona. També es refereixen al suport que té la moneda única, que actualment continua sent molt elevat (prop del 80%).