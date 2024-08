La climatologia trenca la sessió informativa de la Purito 2024

La pluja ha estat la protagonista el dia d'avui i ha obligat a suspendre el 'briefing' de la marxa cicloturista Purito 2024. De fet, l'acte s'havia de desenvolupar aquest dissabte a les sis de la tarda, però un ruixat abans de l'inici i la previsió meteorològica per les pròximes hores, ha fet que l'organització prengués la decisió de cancel·lar les actuacions que hi havia previstes, entre les quals la de l'humorista Javi Sancho.



Ara bé, tot i suspendre's l'activitat, la fira de la Bicicleta sí que s'ha pogut desenvolupar. En aquest sentit, els paradistes han pogut exposar sota les seves carpes diferents productes relacionats amb la bicicleta. Així, hi havia espais amb equipaments com cascs i mallots; gels i barres energètiques; o fins i tot estands gastronòmics. Un dels expositors que ha tingut més èxit, certament, ha estat el Ramos Boqueria, pel qual es podia fer un tast de pernil ibèric gratis, i s'han fet cues per poder-lo adquirir.

Val a dir que a quarts de set de la tarda, ha parat de ploure i una bona afluència de públic ha pogut gaudir de la fira i comprar algun producte en un ambient relaxat. Recordem que la Purito 2024 arrencarà aquest diumenge i comptarà amb uns 2.000 participants. Els inscrits començaran des de Sant Julià de Lòria a les vuit del matí i finalitzaran el recorregut en els cortals d'Encamp.