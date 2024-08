Obertura extraoficial del mirador de Caldes per embellir el barri antic

Les obres a la parcel·la del camí d’Ensucaranes ja estan acabades i ja es pot gaudir del nou mirador de Caldes. Cal recordar que el Comú d’Escaldes-Engordany va adquirir la parcel·la, situada darrere de l’Arxiu Històric comunal i molt a prop del pont d’Engordany, en ple territori Caldes, durant el mandat anterior.

De fet, la voluntat era obtenir espai públic en una zona molt tancada i estreta, força construïda i en la qual no hi ha espais disponibles. Amb la inclusió del mirador, es vol donar una zona oberta i verda pel gaudi de la ciutadania de cara al riu i amb vistes al projecte Caldes.

Quant als detalls, el terreny compta amb una superfície de 157,37 metres quadrats i es va comprar per 240.036 euros. D'altra banda, la construcció del mirador no ha suposat una gran intervenció ni en l'àmbit d’obres ni tampoc de cost. Malgrat que encara no s’ha inaugurat de manera oficial, ja està obert a la ciutadania i tothom qui ho vulgui pot anar a passejar i passa-hi l’estona i gaudir de les vistes del nucli antic.

D'aquesta manera, el mirador de Caldes és una més de totes les intervencions que el Comú d’Escaldes-Engordany està fent a la zona històrica de la parròquia amb l’objectiu de retornar-li la presència i la vitalitat que es mereix. A més, fa poc també es va inaugurar la borda de Cal Paleta, adquirida recentment pel Comú, i es va posar en funcionament l’estructura principal del projecte Caldes, situada a la placeta del Madriu; la font monumental.

Amb tot, també ja hi ha en funcionament la nova oficina de Turisme, situada a la plaça Santa Anna, i ja està acabat el primer tram del capdamunt de l’avinguda Carlemany per a vianants. Al mateix temps i al mateix lloc, segueixen en marxa les obres del pàrquing i la plaça que hi haurà al costat de l’Església i altrament s’ha adquirit patrimoni al costat de l’Arxiu Històric, amb la borda i el terreny adjacent del Molí del Sumana o del Poader.