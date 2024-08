Els treballadors extracomunitaris denuncien fraus d'allotjaments "irreals"

"A Facebook, grups de WhatsApp i Telegram estan oferint allotjaments i treballs irreals i sense brindar cap mena de garantia, buscant que els que llegeixin les publicacions facilitin els seus telèfons i emails per cometre fraus i estafes". Així és com l'Associació d'Argentinos en Andorra ha alertat públicament a les xarxes socials de les falses ofertes de treball que s'estan publicant darrerament. Un paradigma que, tal com es descriu al comunicat, serveix per "aprofitar-se de la gent" i que el solen compartir usuaris anònims (de vegades fent-se passar per empreses del Principat) i que deixen emails que no tenen "res a veure" amb un correu de feina original.

En aquest sentit, el president d'Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, ha expressat que aquest avís ha vingut arran d'una onada de publicacions a internet (Instagram inclosa) on diferents usuaris han aprofitat per suplantar la identitat d'organismes i ministeris reals, alguns sota identificació anònima, per arribar a contactar amb persones "que necessiten realment aquest tipus d'allotjaments o de feina", ha ressaltat Ponce. Així, el 'modus operandi' que fan servir aquests estafadors, apunta el dirigent, és mitjançant "el tradicional esquema de sol·licitar emails, telèfons o informació bancària", a més de demanar-los de realitzar "alguna prova o de pagar a un gestor per efectuar els contractes".

D'altra banda, Ponce ha matisat que la persona desplaçada que fa temps que està al país "ja coneix com és la realitat" a l'hora de buscar allotjament o les feines temporals, tanmateix, el "nouvingut cau al parany amb facilitat" perquè es creu que ha tingut la sort de trobar feina i hostalatge amb rapidesa, amb el "desconeixement total de com és la fisonomia reguladora que impliquen aquests tràmits", ha manifestat el president d'Argentinos en Andorra. És cert que la majoria dels involucrats en aquest tipus de fraus acaben sortint 'il·lesos' de la situació, però també hi ha casos d'altres treballadors "no només argentins", remarca Ponce, que "queden atrapats".

Val a dir que davant la gran necessitat que hi ha amb la manca d'allotjaments al país, aquestes estafes estan a l'ordre del dia i apareixent cada cop més als principals portals d'internet. A banda d'això, Ponce ha acabat subratllant que un altre dels 'trucs' que utilitzen els estafadors és demanar que "busquen a una dona de 50 anys per llogar-li una habitació", les quals solen ser confiades i, per tant, el blanc més fàcil al que poder enganyar.