L'Eurobaròmetre certifica que les alternatives al tabac ajuden a reduir els fumadors

L'Eurobaròmetre, enquesta periòdica que elabora la Comissió Europea per copsar l’estat d’opinió ciutadana, ha revelat en la seva última onada sobre les actituds dels europeus envers el tabac i els productes relacionats que les alternatives al tabac tradicional poden ajudar a reduir el nombre de fumadors. Segons informa l'estudi, molts dels enquestats que declaren fumar troben en aquestes alternatives lliures de fum opcions factibles per deixar l’hàbit.



D'aquesta forma, l’informe apunta una lenta, però continuada tendència a la baixa de la població fumadora de tabac tradicional o, cosa equivalent, el que es crema en cigarretes, puros o en pipa. En total es calcula que actualment el 24% de la població europea és fumadora, enfront del 25% que ho era fa tres anys. D'altra banda, un 20% expliquen que són exfumadors i un 56% manifesten que no han fumat mai.



Cal destacar que entre els fumadors, un 61% dels enquestats asseguren que els productes de tabac escalfat els han ajudat a deixar l’hàbit per complet (31%), a reduir-ne el consum (6%) o a deixar de fumar temporalment (24%). Pel que fa a l’ús de cigarretes electròniques, el percentatge de persones que han aconseguit deixar de fumar baixa al 50%. Val a dir que, segons l’informe, una part dels enquestats manifesta que ha recorregut o recorre a les cigarretes electròniques o productes d’escalfament abans d’intentar deixar l’hàbit sense ajuda.



L’estudi, realitzat entre el maig i el juny d’aquest any, proporciona informació sobre la prevalença i el consum de tabac i productes relacionats a la Unió Europea, així com les actituds dels ciutadans davant les polítiques de control del tabac, els cigarrets electrònics i els productes de tabac calent. A més, el treball indica que els europeus es mostren generalment favorables a les mesures destinades a controlar l'ús d'aquests productes, com són la restricció de la publicitat, la implementació d'entorns lliures de fum o les campanyes contra el tabaquisme.