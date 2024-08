Carola Vila i Samuel Ponce s'imposen a la Travessa Pas de la Casa

Aquest matí s’ha disputat, al Pas de la Casa, la tercera edició de la Travessa Pas de la Casa. La quarta prova dins la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra ha tingut un total de quatre circuits disponibles amb distàncies i desnivells per a tots els públics. Cal recordar que la novetat d’enguany ha estat la creació de la cursa de 22 quilòmetres anomenada Envalira amb un desnivell positiu de 1.455 metres. Un traçat exigent que ha fet passar els corredors pel Port d’Envalira, el Pic Maià i el Coll Blanc.

La segona prova que s’ha disputat ha estat l'Antenes amb 10 quilòmetres de distància i 622 metres de desnivell positiu. Amb sortida i arribada a la plataforma de Grandvalira (pistes d’esquí), els corredors han hagut de pujar al Port d’Envalira, passant per Grau Roig i l’estany de les Abelletes. El tercer traçat, per la seva part, ha estat la Directa de cinc quilòmetres i 408 metres de desnivell positiu amb pujada al Coll Blanc i baixada per diferents camins de l’estació. Aquesta prova era només puntuable per als U14. Finalment, per a un públic familiar, s’ha dut a terme una prova de tres quilòmetres amb 155 metres de desnivell positiu no puntuable per a la Copa d’Andorra.

En la prova de 22 quilòmetres, en categoria femenina, la guanyadora ha estat Carola Vila amb un temps de 2h51’53”. Laura Salas i Silvia Elizalde han completat el podi de la prova Envalira en uns cronos de 3h11’49” i 3h44’15” en segona i tercera plaça respectivament. Cal apuntar que en categoria Màster (més de 40 anys), la vencedora ha estat Angela Gibson, seguida de Noelia Martín i Montse Crespo.

Montse Crespo durant la prova.

En la categoria masculina, Samuel Ponce ha estat el guanyador amb un temps final de 2h04’55”. Luis Miquel Rosario i Lucas Mouret han completat el podi en segona i tercera posició respectivament en uns cronos de 2h14’57” i 2h16’39”.