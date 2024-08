La novena edició de La Purito tanca amb un creixement de presència francesa

Més de 2.000 ciclistes han desafiat les muntanyes d'Andorra amb la marxa cicloturista Purito 2024, organitzada per l'exciclista professional Joaquim "Purito" Rodríguez. D'aquesta manera, a les 08.00 del matí des de Sant Julià de Lòria ha arrencat la novena edició d'una prova, que ha comptat amb tres recorreguts -de 115, 80 i 30 quilòmetres-, i finalitzant als Cortals d'Encamp.

Cal remarcar que els inscrits s'han hagut d'enfrontar a exigents ports, com per exemple el coll de la Gallina o el dels Cortals d'Encamp, entre altres. Un fet que el mateix Purito, que ha participat en la distància mitjana i que ha acompanyat al ciclista i campió del món Óscar Freire, ha definit el traçat com a "molt dur", tot després de passar la línia de meta.



"La primera impressió quan em venen és que soc un cabró", ha bromejat l'exciclista en preguntar-li sobre quines són les impressions dels inscrits un cop finalitzen l'esdeveniment. "És molt dura, però fora conyes, tots contents. Els que venen aquesta marxa ja saben que és per patir, per això no fem mai una cursa, sinó que sigui un repte, i d'aquesta forma que la gent s'ho prengui el seu ritme i els avituallaments siguin una festa", ha comentat.



D'altra banda, Purito ha valorat positivament el desenvolupament de la marxa. "És una prova que intento que surti tot perfecte i crec que hem d'estar molt contents", ha desprès, afegint: "Per la meva part contentíssim, haurem de veure en què ens equivoquem i fallem i després intentar millorar-ho perquè l'any que ve serà una edició molt especial amb la desena edició, però crec que elglobal és bastant positiu", ha expressat l'excampió espanyol.

Des del comú d'Encamp també fan un bon balanç de l'esdeveniment. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha relatat que estan "molt contents de com s'està desenvolupant la jornada" i alhora ha mencionat que ha estat "un 10 organitzativament". Un aspecte que ha valorat dient: "Hem tingut molt visitant francès, la qual cosa també s'agraeix, vol dir que està obrint fronteres cap al país veí del nord i volem continuar així".

Finalment, no s'han volgut perdre la cita esportiva altres grans noms de l'esport, com per exemple el pilot de MotoGP, Aleix Espargaró; l'expilot de MotoGP, Carles Checa; l'esquiador alpí del país Joan Verdú; el campió del món de trial Toni Bou; o el ja mencionat Freire. En aquest aspecte, Purito ha agraït molt que els convidats i amics seus vinguin a la proposta perquè ajudar a "donar molt de nom a la nostra marxa".