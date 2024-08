Ferran Costa: "Som un equip en construcció que aspira a consolidar-se"

El FC Andorra ha donat aquest dijous el tret de sortida a la segona setmana de la pretemporada i aquesta ha estat la data escollida per Ferran Costa per parlar, per primer cop, del projecte del FC Andorra a primera federació. "Ara mateix som un grup en construcció que vol ser un molt bon equip. Hem de tenir predisposició al treball i aprofitar al màxim cada sessió i cada moment que passem junts per accelerar aquest procés de creixement: per passar de ser un grup amb ambicions individuals a un equip amb ambició col·lectiva. En aquest camí estem", ha afirmat el tècnic.



A banda d'això, Costa ha afegit que "està sent un inici intens" però que veu ganes de "treballar i fer bona feina". "Per a nosaltres serà important començar d'hora perquè hem de ser dels equips que més treballin i volíem que aquest missatge els jugadors el tinguessin clar", ha recalcat.



L'entrenador del FC Andorra també opina que hi ha "molta il·lusió per fer bé les coses" i que al final, el que l'equip transmeti serveixi perquè els aficionats s'hi "identifiquin" i creu que si aquesta filosofia s'aconsegueix, es podrà "lluitar per viure grans moments al club".



Per acabar, el seu missatge de cara als jugadors ha sigut clar: "Hi ha una cosa que ha de ser innegociable: hem de poder guanyar a màxims, però també a mínims. Vull un equip que se sàpiga agafar als partits, que quan no pugui guanyar, no perdi". En aquest sentit, Costa ha apel·lat a ser "competitius i poder guanyar partits de moltes maneres diferents. Vull un equip que sigui protagonista, que decideixi què passa en els partits, que no especuli", ha conclòs.