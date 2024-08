L'Skål Club d'Andorra es congrega amb el ministre Torres

El ministre de Turisme i Comerç del Govern d’Andorra, Jordi Torres, juntament amb el director del ministeri de Turisme i Comerç, Sergi Nadal, han rebut al president de l’Skål Club d’Andorra, Emili Yepes Ríos i al vicepresident de l’entitat, Joaquim Barceló, en una trobada que es va produir fa uns dies a les instal·lacions del ministeri a Andorra la Vella. Així, la reunió ha servit per explicar al ministre com van els preparatius del que serà la commemoració del Dia Mundial del Turisme (que se celebra el 27 de setembre) i que cada any s’organitza des de l’ Skål Club d’Andorra.

Enguany, l’associació té com a objectiu poder fer més popular la celebració de la diada. De fet, va ser el mateix ministre Torres, ara fa un any, que va demanar popularitzar aquesta celebració, entenent que tot Andorra viu d’una forma directa o indirecta del món del turisme i, d'alguna forma, és una festa d’homenatge a tots els nostres ciutadans. En aquest sentit, l’Skål Club d’Andorra està treballant des de principis d’any en els preparatius del Dia Mundial del Turisme, on enguany es comptarà també amb la col·laboració dels 7 Comuns, Andorra Turisme i Museus d’Andorra.

Finalment, Torres ha volgut agrair, de forma especial, la feina que aquests darrers mesos ha estat fent l’ Skål Club d’Andorra per ajudar a gestionar aquest esdeveniment que, sense dubte, serà motiu de cohesió entre els professionals i amics del sector turístic. Cal recordar que a principis de setembre, l’Skål Club d’Andorra donarà detalls de tot el que s’està preparant per celebrar el Dia Mundial del Turisme.