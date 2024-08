Montaner reafirma que s'ha de governar amb "coherència" i anuncia la seva candidatura a les generals

La presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha reafirmat el compromís del seu partit amb un programa coherent i crític amb les polítiques d'intervencionisme. "Nosaltres ens vam presentar el 2023 amb un programa basat en la línia d'una coherència. Estem en contra de l'intervencionisme", ha declarat. En aquesta línia, la presidenta ha utilitzat les seves xarxes socials per anunciar la seva intenció de presentar-se com a candidata a les pròximes eleccions generals. "Els meus m'han demanat presentar-me com a cap de llista i he acceptat".

En les seves declaracions, també ha subratllat la importància de respectar la voluntat popular en el cas que el referèndum de l'Acord d'associació surti el no. "A Andorra Endavant pensem que si el referèndum surt negatiu, s'han de convocar eleccions. Si no es convoquen, s'ha de fer una qüestió de confiança o s'ha de presentar una moció de censura perquè s'ha de respectar la democràcia", ha afirmat.

Montaner ha confirmat que el seu partit estarà preparat per afrontar les eleccions tant el 2025 com el 2027, deixant clar el seu compromís amb la ciutadania.

Una de les propostes clau del partit és la defensa d'un model d'immigració selectiva, aspecte que Montaner ha volgut subratllar en el context de l'Acord d'Associació amb la Unió Europea. Segons ha remarcat a EL PERIÒDIC, AE ja havia advertit dels riscos associats a aquest acord, especialment pel que fa als antecedents dels immigrants. "Des d'Andorra Endavant vam presentar uns resultats d'un estudi en què vam alertar sobre les situacions sobreexposades amb el tema dels antecedents dels immigrants que vinguessin a Andorra, en què tot aquell que aconsegueixi complir una condemna en un altre territori, pot venir a Andorra en cas d'un sí a l'Acord", ha alertat.

A més, Montaner ha defensat la necessitat de diversificar l'economia andorrana, però ha matisat que aquesta diversificació no s'ha de fer "a qualsevol preu". Finalment, ha anunciat que Andorra Endavant està treballant en una llei per frenar el desviament pressupostari, mostrant el seu compromís amb una gestió econòmica rigorosa i transparent.

Les declaracions de la presidenta d'Andorra Endavant arriben en un moment de discrepàncies entre el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Presidència, Habitatge i Treball, Conxita Marsol, ja que la setmana passada, la titular de la cartera de Presidència, Conxita va advocar per la convocatòria d'eleccions "de seguida" després del referèndum, independentment del resultat, perquè creu que "s'han de fer canvis" i es necessita "un nou Consell General que desenvolupi tot això". Finalment, la idea de Marsol va xocar frontalment amb les intencions exposades darrerament pel cap de Govern, Xavier Espot, que no és partidari d'avançar cap cita electoral.