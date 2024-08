Les sol·licituds de prestacions per fills a càrrec arriben a les 149 el primer trimestre

El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el primer trimestre de l'any ha estat de 149, un 10,8% menys respecte al primer trimestre del 2023, quan se'n van presentar 167. D'aquestes, el 79,9% (119) han estat resoltes favorablement i el 10,1% (15) s'han desestimat, mentre que el 8,1% (12) s'han arxivat i el 2% (tres) es troben amb manca de documentació.

Per gènere, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables (78,2%), en contraposició als homes (21,8%). Per edat, el 93,3% tenen entre 25 i 60 anys i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (28,6%), espanyola (26,9%) i portuguesa (24,4%). Un 48,7% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen. Quant a l'estat civil dels beneficiaris de la prestació, la majoria són casats (35,3%) o solters (26,1%).

Les famílies que més ajuts han rebut són les que tenen un fill a càrrec, amb el 44,5% del total d'ajuts, seguides per les que en tenen dos, amb el 43,7%, mentre que les famílies amb tres o més fills suposen l'11,8% restant de les prestacions.

Andorra la Vella (35,3%) és la parròquia on més ajuts s'han atorgat. Segons el tipus de família, més de la meitat de les que han rebut l'ajut són monoparentals (56,3%) i, quant al col·lectiu, la gran majoria dels beneficiaris són adults (87,4%).

Pel que fa a les denegacions, segons les dades del departament d'Afers Socials tractades per Estadística, el principal motiu ha estat per superar el LECS familiar amb un 86,7%.