Destinats més de tres milions a prestacions i ajuts econòmics d'atenció social

Durant el primer trimestre de l'any, s'han destinat més de tres milions d'euros a prestacions i ajuts econòmics d'atenció social, segons ha fet públic aquest dilluns el Departament d'Estadística, en unes dades aportades pel departament d'Afers Socials. Aquestes, són ajudes adreçades a prevenir situacions de marginació, evitar l'exclusió i fomentar l'autonomia. En aquest sentit, es divideixen en tres seccions: pensions de solidaritat per a la gent gran, les pensions de vellesa no contributives i les prestacions de solidaritat.

Pel que fa a les prestacions de solidaritat (regulades per l'article 20), s'ha destinat un total d'1.152.051,38 euros. Durant aquest període hi ha hagut una mitjana de 349 persones beneficiàries d'aquesta prestació (192 dones i 157 homes), de les quals 197 són de nacionalitat andorrana, seguides d'espanyols (92), portuguesos (44), francesos (cinc) i altres nacionalitats (11). En referència a la parròquia de residència, més del 40% estan a Andorra la Vella. Escaldes-Engordany se situa segona amb un 22,3% de les persones beneficiades, seguida de Sant Julià de Lòria amb un 16%; i Encamp amb un 11,7%. La resta de beneficiaris residien a la Massana (5,3%), Canillo (2,3%) i Ordino (2,0%). Per tram d'edat, de mitjana, un 48,4% tenien de 46 a 65 anys; el 18,5% tenien 36 a 35 anys; el 15% tenien 26 a 35 anys; el 10% entre 66 a 75 anys; i el 8% entre 18 a 25 anys.

Respecte a les pensions de solidaritat per a la gent gran, l'import total destinat ha estat d'1.960.457,47 euros, amb una mitjana de 1.268 persones beneficiàries (848 dones i 419 homes). Respecte a la nacionalitat, la més nombrosa ha estat l'espanyola, amb 664 persones, seguida per l'andorrana amb 310 beneficiaris. També s'han atorgat les ajudes a 132 portuguesos, 33 francesos i 129 persones d'altres nacionalitats. Andorra la Vella és la parròquia amb més beneficiaris de mitjana (39,5%), seguida d'Escaldes-Engordany (21,5%); Encamp (14,1%); Sant Julià de Lòria (13,8%); la Massana (6,1%); a Ordino (3%); i Canillo (1,7%). A més, segons destaca el Departament d'Estadística, el 0,2% de les persones residien a l'estranger. Per tram d'edat, un 88,5% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.

Finalment, respecte a les pensions no contributives del Govern, durant el primer trimestre del 2024 s'han destinat un total de 14.323,50 euros. Durant aquest període hi ha hagut, un total de 15 persones beneficiàries d'aquesta prestació, de les quals el 93,3% eren dones. Pel que fa a la nacionalitat, nou persones eren de nacionalitat andorrana i sis de nacionalitat espanyola. Segons la parròquia de residència, un 40% residien a la capital; un 26,7% a Escaldes-Engordany; un 13,3% a Sant Julià de Lòria; i el 20% restant es reparteix equitativament entre Encamp, Ordino i la Massana. Pel que fa a l'edat, tots eren majors de 95 anys.