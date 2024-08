Augment de les sol·licituds d'ajut per al lloguer entre els joves durant el primer trimestre del 2024

Les darreres dades del Departament d'Estadística revelen un notable increment en les sol·licituds d'ajut per al pagament del lloguer d'habitatges durant el primer trimestre del 2024. En total, s'han presentat 205 sol·licituds, amb un 59,5% resoltes favorablement i un 23,4% denegades.

Els joves han estat un dels col·lectius que han mostrat un major interès en aquestes ajudes. Les dades mostren que els ajuts atorgats han experimentat un augment en la demanda, mentre que les sol·licituds denegades han augmentat particularment entre les dones. En concret, s'han resolt favorablement 73 sol·licituds presentades per dones, mentre que 35 d'elles han estat denegades, la qual cosa representa un 72,9% de les sol·licituds desfavorables.

En comparació amb el primer trimestre del 2023, el nombre total de sol·licituds favorables ha disminuït en un 15,9%, passant de 145 a 122, mentre que les denegacions han augmentat en un 9,1%, passant de 44 a 48. L'import total atorgat en aquest període és de 296.820,48 euros, amb un import mitjà per beneficiari de 2.432,95 euros, un 2,9% superior al de l'any anterior.

A nivell de parròquies, Andorra la Vella continua liderant en nombre de sol·licituds favorables, amb un 38,5% del total. Les sol·licituds de suport s'han distribuït principalment entre aquesta parròquia, Andorra la Vella, Encamp, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria.

A més, durant el primer trimestre de 2024, el 10,2% de les sol·licituds es troben encara en curs, mentre que el 6,8% han estat arxivades. Aquesta distribució indica que una part significativa de les sol·licituds encara està pendent de resolució, reflectint possibles retards en el procés o la necessitat de més informació per part dels sol·licitants. Les sol·licituds arxivades, per la seva banda, han augmentat en un 27,3% en comparació amb el trimestre anterior, passant d'11 a 14, el que pot suggerir un augment en les demandes que no compleixen els requisits o que han estat retirades pel mateix sol·licitant.