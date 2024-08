La capital lidera en nombre de beneficiaris d'ajuts econòmics per a l'atenció social

Finalment, les pensions no contributives han estat concedides a 15 persones, amb un import total de 14.323,50 euros durant aquest període. La majoria dels beneficiaris (93,3%) són dones. En aquest cas, la distribució per parròquies és la següent: 40% a Andorra la Vella, 26,7% a Escaldes-Engordany, 13,3% a Sant Julià de Lòria, i el 20% restant es reparteix entre Encamp, Ordino i la Massana. Tots els beneficiaris d'aquesta prestació tenen més de 95 anys.

Respecte a les pensions de solidaritat per a la gent gran, s'ha destinat un total de 1.960.457,47 euros, amb una mitjana de 1.268 beneficiaris (848 dones i 419 homes). La majoria dels beneficiaris són de nacionalitat espanyola (664 persones), seguides de les andorranes (310 persones). La distribució per parròquies indica que Andorra la Vella acull el 39,5% dels beneficiaris, amb Escaldes-Engordany, Encamp, Sant Julià de Lòria, la Massana, Ordino i Canillo completant la llista. En termes d'edat, el 88,5% dels beneficiaris tenen entre 65 i 85 anys.

En detall, les prestacions de solidaritat (regulades per l'article 20) han sumat un total de 1.152.051,38 euros, beneficiant una mitjana de 349 persones (192 dones i 157 homes). Les persones amb nacionalitat andorrana són les més nombroses, seguides de les espanyoles, portugueses, franceses i d'altres nacionalitats. En termes d'edat, un 48,4% dels beneficiaris tenen entre 46 i 65 anys, mentre que un 18,5% tenen entre 36 i 45 anys, i el 15% tenen entre 26 i 35 anys.

Aquesta informació es basa en les dades recentment publicades pel departament d'Estadística i proporcionades pel departament d'Afers Socials, que revelen que s'han destinat més de tres milions d'euros a prestacions i ajuts econòmics d'atenció social. Les ajudes es divideixen en tres categories principals: pensions de solidaritat per a la gent gran, pensions de vellesa no contributives, i prestacions de solidaritat.

Durant el primer trimestre de l'any, Andorra la Vella ha destacat com la parròquia amb el major nombre de beneficiaris d'ajuts econòmics destinats a l'atenció social, amb més del 40% dels beneficiaris residint en aquesta zona. Escaldes-Engordany ocupa el segon lloc, amb un 22,3% dels beneficiaris, seguit de Sant Julià de Lòria amb un 16% i Encamp amb un 11,7%. La Massana, Canillo i Ordino completen la distribució amb percentatges menors.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació