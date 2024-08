El salari medià del juny incrementa un 4,8% respecte a l'any 2023

El Departament d'Estadística també ha fet públiques aquest dilluns dades relatives semidefinitives corresponents al nombre total de persones assalariades del mes de maig, que ascendien a 42.077, el que representa una variació del 3,6% més respecte al mateix mes de l'any anterior, en què hi va haver 40.601 assalariats.

Per El Periòdic

