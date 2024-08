Augment del 16% en les despeses del fons de la Seguretat Social durant el primer trimestre

Finalment, la mitjana del salari medià durant els darrers dotze mesos ha estat de 1.981,39 euros, amb un augment del 5,9% respecte al període anterior. L'administració pública i seguretat social continua liderant amb un increment del 8,7%. El salari medià total declarat a la CASS per al mes de maig de 2024 representa el 81,7% del salari mitjà.

En relació al salari medià total per al mes de maig de 2024, ha estat de 2.039,56 euros, un 3,9% més en comparació amb el maig de l'any anterior. El sector amb l'increment més remarcable ha estat l'agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un 7,6% més, mentre que no s'ha registrat cap variació negativa en aquest mes.

Pel que fa als salaris mitjans per ocupacions destacades, els esportistes i professionals similars han vist un augment notable del 23,1% en relació amb el maig de 2023, mentre que cap de les ocupacions principals ha registrat una disminució anual.

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de maig de 2024 ha assolit els 2.494,91 euros, experimentant un increment del 4,1% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Aquest mes, els sectors amb l'increment més destacat són les activitats immobiliàries i els serveis empresarials i llars amb personal domèstic, ambdues amb un augment del 9,6%. En canvi, el sector financer ha mostrat la major caiguda, amb una disminució del 6,6% en els salaris.

Respecte a les despeses de personal han experimentat un augment considerable del 11,5% durant el primer trimestre del 2024, arribant als 1.710.281 €. Aquest increment de 176.736 € respecte al trimestre anterior és un reflex de l'augment en els costos laborals associats a la gestió i administració del sistema de Seguretat Social. Aquest augment pot estar relacionat amb ajustos salarials, increments en el nombre de personal necessari o canvis en les condicions laborals, tot i que s'haurà de seguir de prop per entendre millor les causes específiques d'aquest increment.

Aquestes dades posen de manifest un increment generalitzat en les despeses del Fons de la Seguretat Social, reflectint un augment en les inversions i les transferències, mentre que les despeses operatives i financeres mostren tendències diverses. El Departament d'Estadística seguirà monitorant l'evolució d'aquestes despeses per garantir una gestió eficient dels recursos socials.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació