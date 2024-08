Detingut en estat d'embriaguesa per destrossar una porta de vidre amb un valor de 2.277 euros

La policia va detenir un home no resident de 22 anys, ahir a les 12.45 hores, com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per trencar una porta de vidre. Segons fonts oficials, l'incident va començar la passada matinada a Andorra la Vella, quan es va rebre un avís sobre un individu en estat d’embriaguesa que presumptament havia causat danys en una porta de vidre d’un edifici. Els danys, amb un valor estimat de 2.277,80 euros, van ser ocasionats per aquest home, que inicialment va ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per a una valoració mèdica. Després de ser donat d’alta, l’individu va ser detingut per les autoritats per la seva presumpte implicació en els danys esmentats.

D'altra banda, ahir també va ser arrestat, a les 22:.22 hores a la capital, un home no resident de 35 anys per desobeir una ordre d’expulsió governativa.