Detingut amb una taxa d'alcoholemia 2,5 vegades superior al límit legal

A més, un dels detinguts, a qui se li va realitzar una prova salivar, va resultar positiu en el consum d'estupefaents. En el moment de la seva detenció, se li van trobar 0,27 grams de cocaïna en possessió. Els altres quatre detinguts també presentaven taxes d'alcoholemia significatives, totes superiors al límit legal establert. La policia continua amb les investigacions per garantir la seguretat a les carreteres i prevenir conductes imprudents que puguin posar en perill la vida dels usuaris de la via.

Durant el cap de setmana, la Policia ha detingut cinc persones per delictes contra la seguretat del trànsit, amb taxes d'alcoholemia superiors a 0,87 g/l. La taxa d'alcoholemia més alta registrada ha estat de 2,22 g/l, un nivell extremadament elevat que posa en perill la seguretat viària.

