La benedicció del bestiar, marcada pels casos de llengua blava

La tradicional benedicció del bestiar s’ha celebrat enguany a la Canya de la Rabassa, a la Vall del Rialb d'Ordino, en la qual aproximadament 200 caps de bèstia han pujat durant el dia d’avui; concretament, 120 vaques, 40 vedells petits i la resta cavalls i pollins. En l’acte, el mossèn de la parròquia ordinenca, Joan Fenosa, ha procedit a la benedicció davant més d’una cinquantena de persones, entre els quals es trobaven el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal; el consol menor de la parròquia ordinenca, Eduard Betriu, i el president de la Federació de Caça i Pesca d'Andorra, Josep Maria Cabanes.

Pel que fa a Cabanes, ha explicat que el nombre de la cabana és més o menys similar al de l’any passat, la qual està molt sana a diferència de les regions veïnes: “Ha aparegut amb intensitat la llengua blava, sobretot al sector ramader”. En aquest sentit, ha informat que després de parlar amb pagesos de la Cerdanya francesa, ha pogut confirmar que “el 50% dels corders n'han rebut molt, la majoria morts”. I és que a França no s’està vacunant per fer front a la malaltia, un fet que preocupa i molt a Cabanes: “Fa anys que estem en contactes amb les federacions de caça veïnes, però ens diuen que no hi ha manera, que és una altra política, i alguns ramaders no tenen la preocupació que tenim nosaltres”, ha afirmat.

En resposta a la preocupació de Cabanes, Casal ha ponderat que el contacte amb les autoritats veïnes és constant i que a Andorra es va començar a vacunar perquè “creiem que era l'única manera de fer barratge contra aquesta malaltia”, fent insistència en el fet que ni la malaltia ni la vacuna “tenen afectació en la qualitat dels productes”. Pel que fa a la fauna salvatge, “que és el que li deu preocupar al senyor Cabanes”, Casal ha subratllat que “només hem trobat un cas en un mufló i ho superaran de forma natural. Els haurem de controlar, però de moment en la situació que tenim no estem preocupats”, ha deixat clar el ministre.

D’altra banda, el president de la Federació de Caça i Pesca ha apuntalat també el fet que “cada any es van apuntant més caçadors, tenim molt joves de 18 a 30 anys que s’hi han aficionat”. En línia amb aquest fet, Cabanes ha destacat també que “el relleu ha de ser, la natura s’ha de repoblar i cuidar i si no ho fa ningú s’està veient el que passa”, tot posant d'exemple alguns casos com el desordre del porc senglar, del conill a Lleida, la desaparició d’algunes espècies. “Els boscos s’han de sanejar si no no hi ha menjar i no hi ha fauna”, ha esmentat Cabanes.

Finalment, Betriu ha afirmat que “estem contents que el sector estigui aguantant, cada dia hi ha noves generacions que hi treballen. Aquest és un sector primordial per la identitat de la parròquia”, ha sentenciat.