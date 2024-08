'Xisco' Pires torna al Principat

Francisco 'Xisco' Pires tornarà a jugar al país després de tancar etapa a la UE Engordany fa tres anys. Ho farà a les files de l'FC Ordino, equip amb el qual ja s'entrena i fins i tot ja s'ha estrenat en un amistós de pretemporada, amb victòria per 4-0 contra el City Escaldes. El porter arriba lliure procedent del CF La Solana manxec després de jugar-hi durant un any a Tercera Federació – la mateixa operació que ha fet Àlex Martínez, ara a la UE Santa Coloma –, i s'incorpora al nou projecte del conjunt ordinenc sota les ordres de Xavi Carmona.

Nascut a Viana do Castelo (Portugal) fa 26 anys, ha jugat gran part de la seva carrera a l'FC Andorra. Va defensar la samarreta tricolor durant quatre anys en etapa juvenil, els dos primers anys a Primera Catalana i els dos següents a Preferent Catalana, per després fer el salt al primer equip, on va estar durant dos anys a Primera Catalana. Posteriorment, va passar a Primera Divisió andorrana, un curs a la UE Santa Coloma i un a la UE Engordany. La temporada següent va fer les maletes cap al Manchego Ciudad Real, de Tercera Federació, per a l'any vinent marxar un curs a l'SC Vianense portuguès (quarta categoria del futbol lusità) abans de tornar a Castella-la Manxa amb La Solana. Cal recordar que 'Xisco' ha estat internacional andorrà en diverses ocasions.