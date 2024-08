Mor un motorista en un accident a la C-14

Aquest no ha estat l'únic accident en què una persona d'Andorra ha perdut la vida en les últimes hores i és que cal afegir que una noia de 19 anys ha mort aquesta matinada en un accident que ha tingut lloc Castelldefels. La jove circulava de passatger en una de les dues motocicletes que es van veure implicades en un accident a l'avinguda Constitució cap a dos quarts de tres de la matinada, segons la Policia Local de Castelldefels.

Un motorista que conduïa una motocicleta andorrana ha patit aquest dilluns a la tarda un accident mortal a la C-14, concretament al terme municipal de Vilanova de l'Aguda, a la Noguera. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, l'home ha patit una caiguda per causes que s'investiguen i en el sinistre només s'hi ha vist implicat el vehicle de la persona morta.

Per El Periòdic

