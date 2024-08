Cardelús vol començar de nou a Àustria

El Red Bull Ring de Spielberg acollirà aquest cap de setmana l'onzè Gran Premi de la temporada del Campionat del Món de MotoGP. Segons esmenten en un comunicat emès per l'equip, Xavi Cardelús espera que la visita al traçat acabi sent el moment de deixar enrere tots els maldecaps que l'estan afectant al llarg de la temporada.

Tant l'andorrà com el seu cos tècnic van sortir contrariats de Silverstone, la cursa de finals de juliol. Si bé al llarg de dissabte van saber trobar el camí correcte i la solució als problemes que havien tingut d'entrada, tot es va acabar espatllant diumenge amb una caiguda que va arribar sobre un asfalt que havia canviat sensiblement de condicions i que va provocar un total de vuit incidents al llarg de la cursa. Així doncs, l'objectiu a Àustria és el de caminar amb pas ferm en un circuit ràpid i tècnic al mateix temps que Cardelús coneix perquè hi ha corregut en diferents ocasions.

"Toca aixecar el cap a Àustria i deixar enrere tots els problemes que, per diferents motius, ens van perseguint", ha declarat el pilot. Sense comptar el temps perdut a causa de la lesió, durant els darrers mesos han pogut "trobar el camí per resoldre l'evolució de la moto dins del cap de setmana de Gran Premi i els problemes i proves de 'settings' que han anat sorgint". "Crec que hem establert un mètode de treball eficaç i que ens mereixem poder començar a recollir els resultats sense veure'ns afectats per incidències", ha valorat Cardelús.

La voluntat és que el Red Bull Ring pugui ser la pista on Cardelús demostri la seva competitivitat i, sobretot, "constatar que cada cop estic més a prop dels pilots que em precedeixen".

La cursa de Moto2 torna aquest cap de setmana al seu horari habitual de les 12.15 hores i està programada a 23 voltes.