Un resident de 69 anys denuncia vandalisme i robatoris reiterats a la capital

Un resident denuncia furts de material mentre treballa i actes de vandalisme. Es tracta d’un home de més de 69 anys, propietari d’una grua, el qual ha patit diferents robatoris de material durant la seva jornada laboral, així com actes vandàlics als vehicles que té en oferta a la seva compra-venda. Concretament, a l’avinguda Santa Coloma 128 d'Andorra la Vella, davant del 360 Extrem.

Pel que fa als furts, el denunciant explica en declaracions a EL PERIÒDIC que “no és el primer cop que ens roben coses. Ja fa tres setmanes em van robar una eslinga que tenia per treure els cotxes”. Segons relata, els robatoris succeeixen de la següent manera: el treballador deixa la grua al carrer perquè “no tinc més remei” i mentre fa la feina no molt allunyat del vehicle, però sí sense la possibilitat de vigilar-lo, es cometen els furts.

L’home afirma que es passa la vida comprant material. En total, el valor de tots els furts és d’uns 300 euros, una xifra que per alguns serà menys o més elevada, però que no ha de desviar la mirada dels veritables fets que són els robatoris a un treballador en un horari diürn i en una zona cèntrica. Una situació que deixa a l'implicat tant en una situació d’inseguretat com també sense el material necessari per continuar duent a terme les seves tasques. “És una llàstima que en un país com aquest hàgim d'anar així”.

En referència als actes de vandalisme, els quals han succeït en la mateixa zona, el resident detalla que es tracta de joves que van a fer la botellada i danyen alguns dels seus vehicles del seu negoci de la compravenda.

"Denunciar és perdre el temps"

Davant aquestes situacions, la víctima va decidir denunciar-ho a la Policia. Una acció lògica, però que, segons explica, poc efectiva: “Vaig fer una denúncia i van venir al cap de quatre mesos a fer les comprovacions”, apuntala fent referència als robatoris, els quals estarien enregistrats (o almenys en el seu moment) per l’estació de benzina. Unes gravacions que la víctima va sol·licitar sense èxit, segons explica.

A partir d’aquí, i tot i haver patit més furts, no va tornar a denunciar perquè “és perdre el temps. No puc passar-me la vida a la Policia”. I és que pels actes vandàlics, “vaig posar una denúncia, em vaig passar mig matí a la Policia, i al cap de quatre mesos van venir a preguntar si hi havia alguna càmera per allà”, relata l’home mostrant una molèstia considerable amb la resposta del cos policial davant les seves denúncies.