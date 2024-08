La Creu Roja alerta sobre la falta de socorristes per cobrir tots els esdeveniments del país

Durant els primers sis mesos d'aquest 2024, la Creu Roja Andorrana ha impartit un total de 104 formacions i ha rebut 1.326 alumnes. La majoria dels cursos són de socorrisme i primers auxilis, com per exemple el PSEG (Primers Socors en Equip Global), entre d'altres. Tot i aquestes xifres, des de l'entitat asseguren que fan falta més socorristes per poder cobrir tots els esdeveniments que se celebren en el país, informa l'ANA.



"Andorra té una capacitat brutal d'organització a tots els nivells, des de qualsevol esdeveniment parroquial a una copa del món, la gamma d'organització és tremenda", afirma el director de Creu Roja, Jordi Fernàndez, qui posa de manifest que la capacitat que té el país per la celebració de tota mena d'activitats fa que costi trobar voluntaris, atès que aquests no tenen la disponibilitat per cobrir tots els esdeveniments que tenen lloc a Andorra.



"Quan s'organitzen tantíssimes coses fa que cada vegada hi hagi més la necessitat d'un lloc de socors", indica Fernàndez. Cal destacar que els socorristes són necessaris per a qualsevol acte que es porta a terme, ja que no només han de cobrir grans esdeveniments, sinó que també han de ser presents en un acte cultural en petit format perquè puguin atendre des d'un mareig a una altra anomalia que es pugui produir. "En qualsevol esdeveniment que hi hagi gent hi ha un risc i necessitem un equip de socorristes", declara el cap de l'àrea de formació de la Creu Roja, Lucas Cogoluegnes.



En tot l'any passat Creu Roja va cobrir 410 dispositius preventius de primers auxilis. "Tot es fa amb voluntaris, contant que la majoria d'esdeveniments es fan en caps de setmana i la majoria estan concentrats durant el bon temps, això fa que arribi moments que no tenim la capacitat de poder atendre sol·licituds perquè no tenim més gent", detalla el director de l'entitat, el qual afegeix que "hi ha tants esdeveniments que normalment sempre hi ha mancança de socorristes". En aquests moments Creu Roja disposa de 347 voluntaris inscrits, unes dades que "ens considerem molt afortunats", però "sempre ens fan falta", descriu Fernàndez.



Davant la falta de socorristes, amb els països veïns s'ajuden per poder cobrir les diferents propostes. Un exemple és que sis persones formades a la Creu Roja Andorrana han donat un cop de mà als francesos durant els Jocs Olímpics de París. "Per a nosaltres és un orgull", destaca Fernàndez. El dirigent també comenta que aquesta manca de socorristes és una tendència que passa a tots els països i que segurament tampoc hi ajuda la immediatesa que està caracteritzant el món aquests darrers anys, ja que un curs per ser socorrista té una durada al voltant de la seixantena d'hores. "Una persona que vol ser voluntària ve aquí i s'inscriu, i si en quinze dies no li he donat un preventiu, aquella persona ja passa a una altra cosa", relata Fernàndez.