El Grup de Folklore Casa de Portugal porta la mostra fotogràfica 'Integrats' a Viana do Castelo

Els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal portaran a partir del divendres 16 d’agost el treball fotogràfic 'Integrats' a la ciutat portuguesa de Viana do Castelo. L’acte inaugural està previst a les 18.30 hores a la sala de l’antic Paços do Concelho, edifici emblemàtic de la ciutat del segle XVI situat a l’epicentre de la plaça de la República de la ciutat capital de districte.



L’espai ha estat habilitat pel municipi per acollir les catorze instantànies realitzades per la fotògrafa Mireia Medeiros en catorze espais emblemàtics del patrimoni arquitectònic d'Andorra, amb els membres del grup recreant escenes quotidianes de la primera meitat del segle XX. A més, acompanya la mostra un documental produït per Marc Medeiros que capta les escenes dels membres del grup mentre es duien a terme les sessions fotogràfiques i diferents testimonis de personalitats andorranes sobre el patrimoni andorrà. La mostra va ser inaugurada el 7 de febrer del 2023 a l’hotel Rosaleda i des de llavors ha visitat de forma itinerant totes les parròquies.



La cerimònia inaugural a la ciutat portuguesa de l’alto Minho anirà a càrrec de Luis Nobre, alcalde de Viana do Castelo, amb la presència dels cònsols d'Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada, així com Eva Descarrega, ambaixadora del Principat a Portugal, i membres del grup que assistiran també a les festivitats de la Romeria d’Agonia. Prèviament a la cerimònia inaugural, serà rubricat l’acord d’agermanament entre les dues ciutats després que el 26 de juny el vicepresident del municipi de Viana do Castelo, Manuel Vitorino, visités la capital andorrana per formalitzar l’acord esmentat. A més de la inauguració, una representació del Grup de Folklore Casa de Portugal formada per cinc membres participarà la tarda del divendres a la desfilada de la Mordomia.