Arriba el VI Trofeu Encamp amb un MoraBanc Andorra - Hiopos Lleida

El MoraBanc Andorra, dirigit per Natxo Lezkano, s'estrenarà en aquesta pretemporada davant el Hiopos Lleida, recentment ascendit a l'ACB, i ho farà el pròxim dia 23 d'agost a les 19.00 hores al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp, repetint així estada a la parròquia en el primer dels sis amistosos que tenen programats. Aquesta és una oportunitat perfecta per veure a les set noves incorporacions en acció, les quals afronten la nova temporada amb ambició i ganes.

El partit del Morabanc ja és tota una tradició dins del Trofeu Encamp, i és que l'equip ha jugat en l'esdeveniment des de la seva primera edició i aquesta vegada intentarà que el trofeu es quedi a casa després d'haver-ho intentat l'any passat davant el Limoges francès, en un partit que va acabar amb derrota ajustada per 77-82.

El segon partit del VI Trofeu Encamp, en categoria femenina, enfrontarà el Cadí la Seu i el Toulouse Metropole Basket el pròxim 6 de setembre a les 20.00 hores al Centre Esportiu del Pas de la Casa. Les urgellenques, equip ja més que consolidat a l'elit del bàsquet femení després de 20 anys, tornen a la parròquia després d'haver-hi estat ja l'any passat, on en van disputar el Trofeu Encamp amb el Barça CBS i que va acabar amb victòria blaugrana per un ajustat 92-86.

Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir a la pàgina 4tickets.es. El preu és de 10 euros per partit (menors de 12 anys gratuït i s'ha de treure entrada) i com en les edicions anteriors, la recaptació de les entrades anirà íntegrament destinada a Càritas d'Encamp per desenvolupar projectes solidaris.