La capital recupera les fonts de la Rotonda

Dos mesos i mig després que una inundació a la sala de màquines de les fonts de la Rotonda deixés a la capital sense l’espectacle d’aigua i llums en plena temporada d’estiu, les fonts tornaran a funcionar a partir de demà a les 22.00 hores. Així ho ha anunciat aquesta tarda el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, quan ja s’estaven fent els primers assajos, els quals han comptat amb la presència de nombrosos turistes i residents que passejaven per la zona.

González ha explicat que es tracta d’una obertura parcial durant la temporada alta, concretament fins a la diada de Meritxell, i que tot després “farem un seguit de millores que ha de tenir aquest projecte”. Així, el que s’ha fet fins al moment ha estat reparar les bombes inundades i reparar aspectes elèctrics. Com a novetat, s’han instal·lat unes alarmes que avisen d'una inundació o qualsevol error tècnic per poder reaccionar a temps: “Les alarmes ens permeten actuar ràpidament, que és el que va fallar l'última vegada”, ha afirmat el cònsol major de la capital, afegint que “a diferència d'abans, que funcionaven les 24 hores, ara les bombes funcionaran alternament, garantint que són més potents i no es poden cremar”.

Pel que fa a les reparacions futures, marcades pel mes de setembre, González ha detallat que “es farà una impermeabilització, millores de captació i d'altres espais que s'han de tractar en el nostre pla a llarg termini”. Tanmateix, el cònsol ha recordat que l’altra corporació es va gastar més de quatre milions d'euros i ha sentenciat que “per coherència política i econòmica no podíem permetre que una instal·lació així estigues tancada”.

Així doncs, González ha aclarit que les reparacions fetes “estan dintre de la garantia de l'obra, l'empresa ho ha reconegut”. Quant a les millores que es volen implementar al setembre, el cònsol ha deixat clar que “l'obra està en garantia i les millores estaran dintre d'aquest projecte”, tot i que hi ha una reunió programada en què s’acabaran d’analitzar les responsabilitats del Comú i l’empresa constructora. Finalment, el mandatari ha agraït la col·laboració amb una empresa del país la qual ha evitat haver d’enviar les bombes al proveïdor, un succés que hagués fet perdre molt temps, a més de descartar pràcticament poder tenir les fonts en funcionament durant aquest estiu.