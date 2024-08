L'FC Andorra fitxa Luismi Redondo.

L'FC Andorra i l'Antequera han arribat a un acord pel traspàs (per 70.000 euros de la clàusula de rescissió) del davanter Luismi Redondo. L'atacant extremeny, qui ve de fer una gran temporada amb el conjunt verd-i-blanc marcant 13 dianes el curs passat a Primera RFEF, signa amb els tricolor per tres temporades.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació