Nou curs però amb el mateix segell

El MoraBanc Andorra ha donat avui el tret de sortida al curs 2024/25 amb el primer entrenament de pretemporada, al pavelló de Govern. Abans d’iniciar-lo, però, l’entrenador i el capità han parlat amb els mitjans de comunicació. En aquest sentit, Natxo Lezkano s'ha mostrat content amb el nou equip: «La valoració és molt bona, són els qui hem escollit i ara queda veure com encaixen els uns amb els altres».

En la mateixa línia de satisfacció ha parlat Nacho Llovet: «Hem portat molt talent, potser en tenim més que l’any passat, jove i amb experiència». El tècnic ha esmentat que la intenció és mantenir el segell de l’equip, amb el qual porten dos anys d’èxits: «Volem que tothom sàpiga quan jugui contra nosaltres què és el MoraBanc Andorra i que la gent s’identifiqui».

Amb les noves incorporacions, el que està clar és que la faceta ofensiva està més que coberta, sobretot amb el joc exterior. Així, tant Lezkano com Llovet han indicat que tot i ser ambiciosos i voler millorar en tots els sentits, en l’aspecte defensiu és on potser han de fer una passa més, principalment en el rebot.

Cal recordar que durant la presentació de Ferran Bassas, el GM del club tricolor, Francesc Solana, va esmentar que el principal objectiu de cara el nou curs és la permanència a l’ACB. Aquesta fita també és la principal pel cos tècnic i la plantilla, tot i que amb el nou conjunt que s’ha format també es poden permetre mirar més enllà, i així ho ha reconegut el capità. «Tots tenim ganes de mirar cap a dalt i de no patir, sent conscients que cal anar pas a pas», ha assenyalat, afegint que l’impàs del descens i l’any a LEB Or està en el passat i «ara volem tornar a créixer».

La participació en competició europea és un altre al·licient. I és que els del Principat prenen part enguany a la fase prèvia de la Basketball Champions League (BCL), amb un primer duel contra el Giants Antwerp, el 18 de setembre. Tot i això, Lezkano no s’hi vol capficar: «De moment no hi pensem, ara toca conèixer-nos i establir rols a l’equip». Doncs, ha destacat que el treball grupal és el que més els ocupa ara, per establir aliances dins i fora la pista i que els fixatges «coneguin la idiosincràsia del club i del país».

En darrer lloc, Llovet ha comentat que el curs passat va ser complicat per a ell a títol individual, i que de cara al nou any espera tenir «una mica més de rol, sempre estant on demani l’equip».