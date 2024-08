Una motorista de 18 anys pateix una caiguda a la CG-1

Una jove ha caigut de la seva motocicleta i ha resultat ferida aquest matí. Segons fonts policials, la noia de 18 anys i no resident al país, ha perdut el control del vehicle de matrícula espanyola per causes que es desconeixen i ha caigut a terra patint algunes ferides. L’accident ha succeït a la carretera General 1 a l’alçada del centre comercial River a Sant Julià de Lòria i no ha implicat a més vehicles.

Una possible causa de la caiguda hauria estat l’estat mullat de la carretera que hauria provocat que la motocicleta llisques, tot i que aquest darrer punt és només una hipòtesi que es planteja. La Policia ha rebut l'avís per volts de les 08.33 hores.