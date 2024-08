Renovació completa de les voreres al carrer Fiter i Rossell amb una inversió de 206.933 euros

Les voreres del carrer Fiter i Rossell d'Andorra la Vella seran renovades i ampliades completament. D'aquesta manera, als treballs que corresponen a FEDA Ecoterm, que està portant la xarxa de calor a aquest punt i que refarà una part de la voravia, s'hi sumaran els treballs que durà a terme la corporació comunal d'Andorra la Vella. Així, segons consta aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el Comú destinarà a aquests treballs un import de 206.933 euros. Les obres les durà a terme l'empresa Promocions i Obres Gec SAU, Progec.



Entre els treballs que durà a terme FEDA Ecoterm i els que aniran a càrrec del comú es farà la millora de totes les voravies del carrer i fins i tot s'executarà una part del carrer Pompeu Fabra, on també s'estan duent a terme obres per fer-hi arribar la xarxa de calor.



Cal recordar que FEDA Ecoterm fa temps que treballa en aquesta zona de la parròquia d'Andorra la Vella per estendre la xarxa de calor que s'alimenta amb l'energia del centre de tractament de residus. Així, en un primer moment es va fer tota la part corresponen al carrer Prat de la Creu, que va comportar també la millora de la voravia del costat a tocar del Govern i ara en aquesta fase s'estan fent treballs als carrers adjacents a Prat de la Creu, com són Pompeu Fabra i Fiter i Rossell.