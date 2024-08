Volen repetir l'èpica

El LNK Sporta Parks serà escenari aquesta tarda (18.00 hores) del duel de tornada entre l’FK Daugava Rigas i la UE Santa Coloma. Amb un global de 2-0 a favor dels letons, els homes de Boris Antón voldran tornar a fer l'èpica per capgirar l'eliminatòria, tot i ser molt conscients de la dificultat. "Hem de tenir present la realitat del context", va indicar ahir el tècnic tricolor, afegint, però, que l'equip està totalment preparat i que fins al xiulet final "sempre hi haurà opcions".

Els del Principat recuperen a Pablo Lluch i Youssef El Ghazoui després del "dur cop" al Nacional el passat dijous, sabent que el matx avui a Riga serà complicat perquè els de Viktors Morozs se senten "molt còmodes i forts a casa". En aquest sentit, Antón va apuntar que per fer-los front i optar a passar al play-off d'Europa League, "intentarem fer el que van fer ells a Andorra: ser molt efectius i aprofitar les ocasions". Així mateix, "procurarem jugar les nostres armes per evitar que se sentin còmodes", va completar l'entrenador.

En darrer lloc, Antón va esmentar estar gaudint el procés competitiu per Europa, el qual "no s'ha acabat". Cal recordar que en cas de passar aquesta tercera ronda de la segona màxima competició continental de clubs, la UE s'enfrontarà amb l'ŠK Slovan Bratislava eslovac, conjunt que s'ha desfet per un 2-0 global de l'APOEL FC de Nicòsia. En cas de caure, els colomencs també es trobaran al play-off de certamen europeu, en aquest cas de Conference League, i es veuran les cares contra el vencedor entre el Víkingur Reykjavík islandès i l'FC Flora Tallinn estonià, els quals juguen demà la tornada de la seva eliminatòria, ara amb un empat a u global.