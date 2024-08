Baró demana avaluar la "integritat" de la informació sobre els crèdits tous

Finalment, Baró ha requerit una justificació per part del Govern, o del ministeri corresponent, en relació amb les diverses observacions assenyalades pel Tribunal de Comptes. El seu objectiu és obtenir una comprensió completa de la gestió i l’adequació dels procediments d’adjudicació dels ajuts.

A més, el conseller ha preguntat sobre el termini establert per a notificar les resolucions relatives a l’atorgament dels ajuts, i ha demanat explicacions sobre els motius en cas que aquest període no hagi estat respectat.

Baró ha sol·licitat informació detallada sobre els mecanismes utilitzats per avaluar la "bondat i integritat" de la informació i les dades presentades pels sol·licitants. En concret, ha demanat clarificacions sobre diversos aspectes, incloent la informació referida als negocis o societats sol·licitants, la comunicació de dades financeres, i l’evidència que confirma el compliment de les obligacions tributàries.

Per El Periòdic

