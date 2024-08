El Morabanc Andorra presenta a Kyle Kuric "Estic aquí per augmentar el nivell de l'equip"

El Morabanc Andorra ha presentat avui a Kyle Kuric com a nou jugador de l’equip per les pròximes dues temporades. L’arribada de l’escorta nord-americà al Principat va ser anunciada fa poc més de tres setmanes i aquest dijous ha comparegut per primera vegada a la seu d’Andorra Turisme.

El nou fitxatge ha destacat la confiança que li ha dipositat el club, un fet que ha estat clau en la seva arribada junt amb assumptes familiars: “És molt important estar aquí per estar prop de la meva família”, ha afirmat Kuric. Quant a l’aposta del club pel nou fitxatge, el General Mànager del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, ha explicat que quan va sorgir l’opció de fitxar-lo “vam anar a segues i ens vam tirar de cap”. Unes ganes perquè arribes a Andorra que el jugador va notar: “Kuric ho va veure i això va ajudar”, ha detallat Solana.

Pel que fa a aspectes esportius, Kuric ha afirmat que “tenim molt bon equip per aconseguir victòries. En tota la meva carrera he volgut guanyar, dona igual quants punts pugui arribar a fer, l'important és la victòria de tots”, ha declarat el jugador, afegint que “arribo amb molta experiència a la lliga, estic aquí per ajudar als joves i per augmentar el nivell de l'equip”. D’altra banda, qüestionat per les molèsties físiques, Kuric s’ha mostrat optimista: “Estic treballant amb els 'fisios' perquè arribi el moment de jugar, em sento millor cada dia i és qüestió de temps”.

Per acabar, el president de l'entitat, Gorka Aixàs, ha definit al nou fitxatge com a un jugador “diferencial amb una trajectòria dilatada i reconeguda”. En referència a la nova temporada, Aixàs ha explicat que l’afronten amb molta il·lusió: “Tenim molta ambició per fer coses que es puguin sortir del guió, el fitxatge de Kuric és una declaració d’intencions”, ha sentenciat.