Obert el termini per a les candidatures al Programa de joves professionals de l'ONU

Els joves andorrans tenen l’oportunitat de poder esdevenir funcionaris internacionals al Secretariat de l’ONU. Andorra és un dels països que participen en el Programa de Joves Professionals de les Nacions Unides (YPP), una iniciativa de contractació de professionals amb talent i altament qualificats per iniciar una carrera com a funcionari internacional al Secretariat de l'ONU.



El programa consisteix en un concurs anual de selecció de joves per ocupar diversos llocs de treball a les Nacions Unides. Tot el procés de selecció es duu a terme de forma telemàtica i l'examen es realitza un cop l'any. Enguany les àrees temàtiques que cerca cobrir l’ONU són: afers polítics i drets humans, finances i pressupost i recursos humans i administració.



Els candidats que s’hi vulguin presentar han de tenir la nacionalitat andorrana, tenir 32 anys o menys en data 31 de desembre del 2024 (haver nascut l’1 gener del 1992 o després), haver cursat formació universitària com a mínim de primer cicle reconeguda i relacionada amb alguna de les àrees d’examen del 2024 i tenir un coneixement molt alt d’anglès o del francès, llengües de treball de l’organització.



Els joves interessats poden presentar la candidatura de forma telemàtica a través de la web del programa. El termini per presentar les candidatures finalitza el 28 de setembre. Un cop superada positivament l’avaluació, els/les candidats/es seleccionats/des entren en una llista de reserva i se'ls proposen durant tres anys places a nivell P1 i P2. Al/A la candidat/a en llista de reserva també se li poden proposar places al Secretariat que quedin lliures o bé per motius de jubilació o de promoció a llocs superiors, fora de les places previstes pel YPP.