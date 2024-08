L'FC Santa Coloma fitxa un exblaugrana

El mercat de fixatges de la Lliga Multisegur no s'ha aturat d'ençà que va donar el tret de sortida. Des de llavors, hi ha hagut algunes incorporacions interessants, però aquesta de ben segur en serà una de les més destacades, doncs l'FC Santa Coloma s'ha fet amb els serveis de l'exblaugrana Víctor Vázquez.

Segons ha pogut saber aquest mitjà, el migcampista ofensiu, de 37 anys, ja s'està entrenant sota les ordres de Fede Bessone i amb la resta de l'equip per preparar el nou curs amb l'ambició de tornar a lluitar per les primeres places de la lliga. El jugador arriba lliure procedent de l'East Bengal FC, on va jugar el passat curs un total de 10 partits a la Superlliga índia.

Cal destacar que Vázquez va ser una de les grans perles de la pedrera de l'FC Barcelona, i tot i que va arribar a debutar amb el primer equip culer, va acabar sent un dels homes destacats del segon conjunt, amb el qual va arribar a jugar fins a 91 partits. Posteriorment va fer les maletes al Club Bruges belga, equip amb el qual va participar en rondes prèvies europees i va jugar fins a 170 duels. Després va començar un periple arreu del món, primer amb dos cursos al CD Cruz Azul mexicà, dos anys al Toronto FC, un a l'Al-Arabi i un altre a l'Umm Salal SC (tots dos saudís), en acabat va tornar a Bèlgica una temporada amb el KAS Eupen, i va marxar a Los Ángeles Galaxy dos cursos per tornar més tard un any al Toronto abans d'anar a l'Índia.