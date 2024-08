Un inici de condemna

L'objectiu era clar, però un apagat inici amb quatre gols en contra en 20 minuts ha acabat condemnant la UE Santa Coloma per tancar etapa a l'Europa League. Els de Boris Antón, així, han perdut per 7-0 (9-0 global) contra l’FK Daugava Rigas, i ara passaran a jugar el play-off de Conference.

L'inici ha estat un vist i no vist. Al minut dos ha arribat el primer de la tarda per als locals, amb un gran remat de cap de Jānis Ikaunieks, anticipant-se al seu defensor i rebent una centrada de Petr Mareš de córner, creuant la pilota i fent impossible l'estirada de 'Juanpe' Navarro. D'una errada amb una passada de la defensa tricolor, el mateix golejador ha recuperat l'esfèric per sortir al contraatac. Ha fet un toc per Ismael Diomandé, aquest l'ha enviat en profunditat per Cedric Kouadio, qui ja per darrere la línia defensiva ha fet una passada de la mort per Ikaunieks, el qual només ha hagut d'enviar l'esfèric al fons de la xarxa, tot i topar contra el capità andorrà.

Sense temps per als del Principat per refer-se, els letons han col·locat el 3-0 de la mateixa manera que el primer, de córner. L'ha tret Roberts Savaļnieks directe al segon pal, on Žiga Lipušček s'ha alçat més que Marcos Blasco per rematar de cap al fons de la xarxa. La quarta diana ha arribat al 22', altra vegada amb Ikaunieks, per fer el seu hat-trick particular, rematant de primeres des de fora l'àrea i enviant la pilota arran de pal. Sort n'ha tingut la UE de Navarro, amb tres grans aturades que gairebé es converteixen en la maneta.

El setge dels de Viktors Morozs no ha parat en cap moment, que tot i que han volgut jugar més pausats, han continuat veient porteria contrària. Com si el resultat no fos prou, a cinc minuts per tancar els primers 45 minuts als andorrans se'ls ha sumat la lesió del seu capità, Christian García, qui ha hagut de sortir substituït per molèsties importants a la cama dreta. El 5-0 ha acabat arribant al 44', obra de Victor Osuagwu, qui ha rebut una passada de la mort de Kouadio.

A la tornada dels vestidors, els d'Antón han posat una marxa més, tot i que la primera acció ha tornat a ser per a l'FRS amb un tir creuat d'Osuagwu que el porter murcià dels andorrans ha tornat a evitar. Tot i la millora, els visitants s'han continuat veient superats en totes les facetes del joc. A la mitja hora gairebé arriba el sisè, amb una nova passada de la mort al segon pal que Ikaunieks ha rematat fora. Sis minuts més tard sí que ha arribat el 6-0, quan Mārtiņš Ķigurs ha xutat des de la frontal per tirar la pilota a tocar del pal. D'un contraatac, Blasco ha provocat un penal sobre Osuagwu, el qual ha transformat Mareš per fer el setè.

Amb la desfeta global, la UE passa a jugar el play-off de Conference League, en què es veuran les cares contra el vencedor entre el Víkingur Reykjavík islandès i l'FC Flora Tallinn estonià, els quals juguen demà la tornada de la seva eliminatòria, ara amb un empat a u global.