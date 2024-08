Alerta sanitària per salmonel·losi en un lot de fuets del Bon Àrea

El Ministeri de Salut ha emès una alerta sanitària urgent a causa de la presència de salmonel·la spp. en un producte alimentari distribuït al país. Segons fonts oficials, el producte afectat és el ‘Fuet Ibèric Extra’ de la marca Bon Àrea, que es comercialitza en diversos establiments d’Andorra. El lot en qüestió és el 199-0026, amb data de caducitat 15/10/2024.

Com a mesura de precaució, el Ministeri de Salut ha requerit la retirada immediata d'aquest lot en tots els establiments. A més, s'aconsella a totes les persones que hagin adquirit aquest producte que no el consumeixin i que el retornin al punt de venda. Cal destacar que aquesta alerta afecta només el lot i la referència esmentats. La resta de productes i lots de la mateixa marca no estan afectats per aquesta advertència.