La inestabilitat meteorològica i l'alta afluència de vehicles marquen la segona meitat d'agost

El temps ha estat inestable al país durant tota la jornada d'avui, amb una nuvolositat abundant i alguns ruixats esporàdics. Aquests episodis de pluja han estat més intensos durant les primeres hores del matí, però a mesura que el dia ha avançat, han anat perdent força. Cap al vespre, les precipitacions han anat desapareixent, tot i que el cel s'ha mantingut ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, les mínimes han estat de 15 °C a Andorra la Vella i 5 °C al Pas de la Casa, mentre que les màximes han arribat als 20 °C a Andorra la Vella, 17 °C a 1500 metres i 9 °C al Pas de la Casa.

De cara a demà, el servei meteorològic informa que s'aïllarà una petita depressió del tàlveg, aportant un flux de nord-est que mantindrà la nuvolositat en l'extrem nord del país, mentre que els clars dominaran la resta del territori. Durant la tarda, aquesta configuració afavorirà el creixement de nuvolots que podrien deixar algun ruixat breu. El vent serà feble, de component nord-est. Les temperatures mínimes previstes per demà seran de 13 °C a Andorra la Vella i 5 °C al Pas de la Casa, mentre que les màximes arribaran a 25 °C a Andorra la Vella i 9 °C al Pas de la Casa.

El departament de Mobilitat ha avisat, a través de les seves xarxes socials, sobre l'arribada d'una alta afluència de vehicles al Principat durant aquesta segona meitat del mes d'agost. Per aquest motiu, es demana previsió i precaució a la xarxa viària. També s'informa sobre les hores amb més trànsit a les dues fronteres del país. Pel que fa a la frontera hispano-andorrana, de 9.30 a 14.30 hores és el moment del dia amb més vehicles entrant a Andorra. En canvi, per sortir del Principat, les hores de més trànsit són entre les 18.00 i 21.30 hores.

D'altra banda, a la frontera franco-andorrana, entre les 8.30 i 12.30 hores és quan més trànsit accedeix al país, mentre que per sortir, el moment amb més vehicles és entre les 15.30 i 18.30 hores.

Per tant, tant turistes com residents són instats a tenir paciència a l'hora d'efectuar els seus trajectes i, si és possible, evitar entrar o sortir del país en les hores esmentades per reduir l'impacte de les retencions.